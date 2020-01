Já não há palavras para descrever a ousadia de Wanda Nara. A cada publicação que faz no Instagram, a companheira do internacional argentino Mauro Icardi é logo notícia. O último ‘feito’ aconteceu ontem, pouco antes de ir apresentar a versão italiana do ‘Big Brother VIP’. Apetece dizer: com retratos destes, quem está preocupado com as polémicas protagonizadas pelos concorrentes do ‘reality show’?