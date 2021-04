Prestes a conhecer o rosto do filho, Sarah Richmond partilhou aquela que espera que seja a sua última fotografia grávida. A mulher de Julian Weigl, jogador do Benfica, está preparada para receber o primeiro filho do casal nos braços. "A felicidade e a expectativa de que esta seja a última fotografia grávida por agora", escreveu na legenda da imagem.