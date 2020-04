William Carvalho vai ser pai e o primeiro filho já tem nome

No mesmo dia em que celebra o seu 28.º aniversário, William Carvalho agradeceu as várias mensagens de felicitações e revelou aos seu fãs nas redes sociais que vai ser pai. Na mensagem divulgada, na qual assume que este foi "o melhor presente que 2020" lhe trouxe, o médio do Betis revelou ainda que o seu primeiro filho se irá chamar Bryan. Na mesma publicação, William deixou também uma mensagem de força perante a situação atual. "Este ano não iniciou da forma que todos gostaríamos, precisamos manter pensamento positivo, e ser fortes, pois todos juntos conseguiremos fazer a diferença e muitas coisas boas ainda estão pela frente!", escreveu.