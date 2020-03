Yudith Carrasco sabe dar música

"Viver cada dia como se fosse o último" é o lema de Yudith Carrasco, uma cubana emigrada no México que soube aliar a boa forma que mantém no ginásio, em modo ‘fitness’, com a carreira de modelo de esfuziantes fatos de banho. Pelo meio, a jovem beldade ainda aproveita para dar música aos seus milhares de seguidores no Instagram ou não fosse ela uma DJ que adora música eletrónica. Nestes tempos que correm, nada como nos animarmos com os ritmos musicais mais frenéticos… repletos de sensualidade!