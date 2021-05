Zeca Rodrigues prepara futuro fora dos relvados com aplicação inovadora

Nasceu em Lisboa há 32 anos, é capitão da seleção grega e joga no Copenhaga, clube com quem tem mais dois anos de contrato. Zeca Rodrigues, contudo, já prepara o caminho para quando decidir pousar as chuteiras e deixar os relvados.





O médio sempre fez questão de idealizar novos passos e projetos para o seu futuro profissional. Por isso, quando o amigo e ex-colega do Casa Pia, Milton Martins, lhe apresentou a ideia para criar um app que reunisse as pessoas no panorama pós-pandemia, não hesitou em apoiar a ideia.Tendo a Coca-Cola com 'main sponsor', o médio apresentou a sua nova aposta, a tal aplicação chamada Remeet, que tem o objetivo principal de apoiar cidadãos e negócios a prosperarem no pós-pandemia."Estou sempre disponível para experimentar coisas novas e diversificar o meu futuro profissional. Gostei desta ideia acima de tudo porque o conceito é inovador e fez-me sentido apoiá-la porque tem valores com os quais me identifico e tenta beneficiar todos os envolvidos: pretende ajudar as pessoas e a economia. Todos ganham", afirmou Zeca Rodrigues sobre este projeto.Em suma, a Remeet é uma app que promove os encontros entre duas ou mais pessoas, com o intuito de aproximar e recuperar a espontaneidade e a vida social do passado, ao mesmo tempo que promove os estabelecimentos parceiros e lhes dá um tão necessário empurrão na recuperação económica. E abrange todo o tipo de serviços, como são exemplos o desporto, teatros e cinemas.