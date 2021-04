Zidane partilha foto com 'roupa de trazer por casa' e seguidores não perdoam: «Zizou teletubbie»

Zinedine Zidane resolveu partilhar uma foto com os seus seguidores no conforto do lar, a ler um livro na companhia do cão. O problema foi a 'roupinha de trazer por casa' que o treinador do Real Madrid envergava e que causou furor entre alguns dos seus mais de 27 milhões de fãs no Instagram.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por zidane (@zidane)

O técnico aparece com um fato de treino lilás e os comentários não se fizeram esperar. "Não pode ter haters", escrevia um. "Zizou teletubbie", dizia outro, numa referência ao bem conhecido programa televisivo para crianças."Zidane, depois de tudo o que conseguiste, não podes publicar uma foto assim", explicava um fã do francês. "Nem sei o que comentar", constatava outro.Houve quem lhe chamasse "rei da lavanda" e quem mostrasse preocupação: "Como ganhamos ao Chelsea com essa pinta, mister?"