Zienna Zonne romântica

Quente, muito quente é o melhor elogio que se pode fazer a Zienna Zonne. A espampanante dinamarquesa tem dado cartas nas praias mais fantásticas do planeta, vestida com minúsculos biquínis que exaltam a sua sensualidade. Adepta do ‘fitness’, nem por isso faz uma dieta regrada: deem-lhe uma caixa de bombons de chocolate e ela encarrega-se de ‘despachá-los’ num ápice. E, para se sentir mais romântica, adora vestir botas de cano alto, e passear em casa sem mais nada no corpo. Os vizinhos deverão adorar vê-la à janela…