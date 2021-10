O avançado sueco celebrou ontem o seu 40.º aniversário. E antes da vitória no terreno da Atalanta (3-2), os colegas do AC Milan organizaram-lhe uma festa surpresa no centro de treinos do clube, em Millanelo. Não faltou bolo – com a cara do jogador ‘estampada’ – e um presente do diretor Paolo Maldini: uma garrafa de vinho do ano de nascimento de Ibra, 1981. Nas redes sociais o joagdor mostrou depois o presente que ofereceu a si próprio: um Ferrari.