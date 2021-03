Zoë Gordon é mais uma jovem a usar as redes sociais para mostrar o que tem de melhor. A estudante universitária está ainda a dar os primeiros passos, mas os resultados são prometedores. “Quem está pronto para as férias da Páscoa?”, questiona a candidata a modelo, que vê nesse mundo um filão para pagar os estudos na Universidade Pepperdin. E, para sua alegria, com a instituição mesmo colada à praia, faz o que sempre adorou fazer: dar longas braçadas no oceano Pacífico.