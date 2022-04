E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ainda nem há um mês foi mãe e Zoe Cristofoli já recuperou as belas formas que fizeram dela uma das modelos mais exuberantes de Itália. Claro que a mulher do defesa Theo Hernández não ficou isenta de algumas críticas dos internautas. No Instagram, foram muito os que a acusaram de abusar das cirurgias estéticas.