É difícil a Theo Hernández deixar de ser protagonista nas páginas da imprensa cor-de-rosa italiana. O defesa francês do AC Milan voltou a ser notícia, depois de ter trocado alguns comentários com a tatuadíssima Zoe Cristofoli quando passava uns dias de férias na ilha de Capri. O namorico voltou à ordem do dia, depois de alguma paz que ambos tinham sentido após terem sido "apanhados" juntos por um ‘paparazzo’ num bar de Milão.