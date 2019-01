Inscrições para a Corrida com os Campeões encerram na quarta-feira

Encerram na quarta-feira, dia 9 de janeiro, as inscrições para a Corrida Allianz com os Campeões, a prova master da Liga Allianz Running by Record. Por isso, se tenciona correr junto dos melhores, num evento que definirá os novos campeões nacionais de estrada, apresse-se e garanta já a sua inscrição, agora por um preço de 15 euros.A Corrida Allianz com os Campeões decorre no próximo sábado (dia 13), a partir das 14 horas, no Jamor.Contacte-nos através do email:Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record