Grupo de corrida trava ladrão após assalto

"Logo ao nosso lado passou um homem muito rápido, provavelmente a correr a 4:30. Ficamos impressionados com a sua velocidade". Naquele momento Kyle Cassidy terá pensado aquilo que muitos de nós pensamos quando alguém passa muito rápido por nós nas nossas corridas: "Este tipo corre muito!".Só que a situação não era bem essa... O homem que ali passava, em frente ao local onde o grupo de corrida Penn's Annenberg se reunia à espera de um outro elemento, tratava-se de um assaltante e estava a fugir do local do crime."Meio minuto depois apareceu um homem aos berros a pedir ajuda, a dizer que aquele homem lhe tinha roubado o telemóvel e o computador", relatou ao portal 'Runner’s World' Cassidy, que de imediato decidiu, juntamente com os seus colegas, que era hora de fazer um 'treino' de séries. "Olhámos uns para o outros e decidimos arrancar assim que o primeiro deu o mote".O grupo dividiu-se e dois dos seus elementos começaram a procurar naquela vizinhança, efetuando um trabalho ao jeito policial, batendo às portas para alertar as pessoas da eventual presença de um meliante. Foi nesse momento que o ladrão surgiu novamente e arrancou para nova fuga, que acabaria por ter um final abrupto, já que logo depois a polícia surgiu e travou o fugitivo.O ladrão, que foi posteriormente identificado como Talib Adams, acabou detido, ao passo que desta espécie de treino intervalado - um dos elementos diz mesmo que foi "o fartlek mais entusiasmante de sempre" - resultou uma lesão no músculo do gémeo para Cassidy. A corredora foi transportada para o hospital e já se encontra praticamente recuperada.Apesar dos feitos heróicos deste grupo de corrida, a polícia local aconselhou uma diferente abordagem numa próxima situação, por entender que os corredores se colocaram numa situação perigosa.