Nem a Maratona da Disney escapa à moda dos batoteiros

Talvez por ser uma prova alusiva a um universo 'a fazer de conta', a Maratona da Disney, que anualmente se celebra em Orlando, juntou-se esta semana ao extenso rol de maratonas que são notícia nos fóruns especializados pelo número de atletas que foram apanhados a fazer batota. Assim, de acordo com dados recolhidos pelo portal Marathon Investigation, foram mais de 300 os atletas que recolheram a sua medalha sem completar o percurso da prova.E a medalha (ou as medalhas) acaba mesmo por ser um dos grandes aliciantes desta maratona, já que o evento tem uma série de provas a correr-se ao longo dos quatro dias, todas elas a dar medalhas especiais aos finalistas. Para aumentar o desafio, quem completar todas as provas recebe seis medalhas, no chamado Desafio do Dunga. Ora, como muitas vezes as pernas não chegam para aguentar todos os quilómetros necessários para lá chegar (ao todo têm de ser percorridos 78 quilómetros no espaço de quatro dias), muitos concorrentes encontram nos atalhos uma forma de chegar à tão desejada meta sem ter de correr tanto. E se não bastasse uma vez, a investigação do Marathon Investigation descobriu que há uma participante que faz batota em todas as edições... desde 2013.Tudo isto numa prova que é das mais caras do Mundo, já que para participar neste desafio do Dunga só a inscrição custa 520 euros. Quanto às restantes provas, os valores também não são nada simpáticos: 76 euros pelos 5k, 111 pelos 10k, 164 pela meia-maratona e 166 pela maratona.