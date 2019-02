Palestra 'Em busca da maratona perfeita' chega a Portugal

Aproveitando a realização da Meia Maratona de Lisboa, prova na qual irá participar, o youtuber brasileiro Gustavo Maia vai trazer ao nosso país a palestra 'Em busca da maratona perfeita', num evento marcado para as 16 horas de dia 16 de março, no Hotel D. Pedro, em Lisboa.Na palestra, o apresentador do Programa Fôlego irá contar os bastidores do projeto que iniciou em 2012, para lá de partilhar várias dicas e conselhos a quem se quer aventurar no mundo da maratona - tem no seu currículo mais de 70 maratonas completadas e tenciona este ano garantir o passaporte para a Maratona de Boston.As inscrições estão abertas no site criado para o efeito , tendo um valor de 15 euros.