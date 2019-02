Um dia no Quénia com Samuel Barata

"Fazia treinos bidiárias praticamente todos os dias. O único dia em que só treinava uma vez era ao domingo, pois fazia um longo pela manhã. Basicamente era uma rotina muito igual em todos os dias. Consistia em treinar, comer e descansar. Tem de ser assim para chegar a um bom nível."



Quilómetros semanais



Semana 1 - 190

Semana 2 - 203

Semana 3 - 209

Semana 4 - 179



Total de quilómetros: 781 quilómetros

Durante um mês, entre 4 de janeiro e 4 de fevereiro, Samuel Barata e Emanuel Rolim estiveram no Quénia a efetuar um estágio de preparação para os desafios dos próximos tempos. O local escolhido foi a chamada 'Terra dos Campeões', a mítica vila de Iten, onde a dupla do Benfica trabalhou de forma intensiva para apurar a sua forma.Samuel Barata aceitou o nosso desafio e satisfez a nossa curiosidade, revelando detalhadamente como se processa um dia base num estágio desde género, que no caso da dupla lusa teve como quartel-general o Centro de Treinos Lornah Kiplagat."Não queria treinar cedo, às 6 da manhã como os quenianos, porque não tenho essa rotina de treino. Por isso optei por treinar mais tarde.""Era sempre o treino mais duro, normalmente com trabalho de séries ou então corrida contínua de uma hora a uma hora e dez. Depois do treino alongamos e em alguns dias vamos à sala de exercícios do ginásio""Este era um treino mais leve, seguido de alongamentos e na maior parte dos dias trabalho de ginásio"