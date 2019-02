Adidas dedica coleção especial à 'Guerra dos Tronos'

Aproveitando o lançamento da oitava temporada de 'Guerra do Tronos', a qual irá ter estreia em abril, a Adidas decidiu criar uma coleção especial inspirada na conceituada série da HBO, preparando o lançamento de seis modelos com alusões a cada uma das 'fações' que compõem o elenco da série.O modelo base é o Ultra Boost, que ganha cores diferentes e ainda pormenores bastante interessantes, nomeadamente com a colocação de expressões específicas na zona do calcanhar. As características do UB permanecem intactas, ainda que o facto de ser um modelo especial deva tornar o preço algo mais elevado.- Fire and Blood (fogo e sangue)- Hear Me Roar (Ouçam-me rugir)- Winter is coming (O inverno está a chegar)- Fire and Blood (fogo e sangue)- Winter Is Here (O inverno está aqui)(Patrulha da noite)