Kayano 25 e Tartherzeal 6 em versão especial Tóquio

Marca que patrocina a Maratona de Tóquio, a Asics lançou versões especiais dos modelos Gel-Kayano 25 e Tartherzeal 6 alusivos à prova nipónica, que decorre dentro de duas semanas, a 3 de março. Mantendo-se fiel à estrutura original dos modelos em causa, a Asics deu apenas uma nova roupagem, com pormenores alusivos à prova tanto na zona superior, como no calcanhar e ainda no interior.De notar que o Gel-Kayano 25 é um modelo de amortecimento, com um peso de 335 gramas e um drop de 10 mm (22mm/12mm), ao passo que o Tartherzeal 6 se trata de uma sapatilha de performance, com umas incríveis 158 gramas e um drop de 10 mm (20mm/10mm). Nestas versões especiais ambos têm um preço de 190 dólares (167 euros), podendo ser adquiridos no site oficial da marca.