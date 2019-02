Nike dedica edição especial do Pegasus 35 Turbo a Portugal

Modelo que tem feito bastante sucesso junto dos corredores, o Nike Zoom Pegasus 35 Turbo ganhou esta semana uma versão especial dedicada a Portugal. A sapatilha mantém todas as características do modelo original, surgindo apenas com uma roupagem diferente, que dará agora a chance aos portugueses de assumirem um lado patriota também naquilo que têm nos seus pés. A compra deste modelo especial pode ser feita no site oficial da marca, a troco de 180 dólares (157 euros ao câmbio atual).Contacte-nos através do email:Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record