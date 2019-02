Nike lança edição especial (e romântica) do Zoom Fly SP

Aproveitando a habitual época do Dia dos Namorados, a Nike uniu-se ao conceituado artista Nathan Bell para criar um modelo especial do Zoom Fly SP, o qual surge com várias inscrições curiosas no cabedal, todas alusivas à relação amor/ódio que tantas vezes temos com a corrida. "O último é um ovo podre", "não há metas" ou "tenta parar-me" são algumas das frases escritas no modelo, que parece autenticamente ter sido pintado de fresco.Lançado no site oficial da Nike esta quinta-feira, o modelo tem um preço de venda de 150 dólares (132 euros).Contacte-nos através do email:Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record