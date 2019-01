Saucony Freedom ISO2: Liberdade nos pés

Autor: Fábio Lima





Numa altura em que a Saucony prepara o grande lançamento do ano, com o lendário Kinvara a chegar à 10ª versão (será colocado à venda no nosso país no início de fevereiro), tivemos a chance de testar durante várias semanas um outro modelo da marca norte-americana que tem atributos para ser uma referência, o Freedom ISO2. O único grande problema, advertimos desde já, é o seu preço algo proibitivo, ainda que o mesmo seja justificável pela qualidade incrível do produto que a Saucony nos coloca em mãos (ou nos pés).

Uma qualidade que começa desde logo pelo que dá nome ao modelo, a liberdade que temos com estas sapatilhas nos pés. É que, apesar de se notarem algo soltas quando as temos calçadas, por causa da ausência de um contraforte rígido no calcanhar, estas Freedom ISO2 permitem-nos correr de forma confortável e natural. E a melhor parte dessa sensação, que se agradece e aprecia, acaba por ser o facto de não comprometer a estabilidade e o suporte da nossa corrida, nem mesmo com o acumular dos quilómetros.

Curiosamente, essa foi mesmo a grande diferença que notámos do modelo inicial para este ISO2, pois na primeira versão o pé parecia que estava algo ‘forçado’ a ir para onde a sapatilha ‘ordenava’, para lá de o conforto não ser o maior. Um conforto e uma liberdade que são ‘oferecidos’ também pela combinação do ISOKNIT e do ISOFIT, que garantem suporte, transpirabilidade e plena liberdade de movimentos.

Responsividade

Outra das características interessantes destas Freedom ISO2 é o facto de a meia-sola ser totalmente composta de Everun, a plataforma desenvolvida pela marca para providenciar amortecimento e responsividade a cada passada. Ora, precisamente por ter Everun na totalidade da meia-sola, este modelo acaba por devolver uma elevada percentagem da energia que colocamos no solo, para lá de nos amortecer ao longo da corrida, o que permite combinar a segurança com a eficiência.

Tudo isto numa sapatilha para corredores de passada neutra (ou supinadores), que pesa perto de 260 gramas (no modelo masculino) e apresenta um ‘drop’ (4 mm), algo cada vez mais apreciado pelos corredores na busca por uma corrida mais limpa e eficiente.

Eficiente acaba também por ser a sola aqui colocada, com a borracha Triflex - já vista noutros modelos da Saucony - que nos testes que realizámos se comportou bastante bem, tanto a nível de durabilidade como de tração, obedecendo de forma satisfatória a cada mudança de direção e/ou de velocidade.

Um ponto que não podemos esquecer é também a enorme variedade de cores disponíveis para escolha, que permitem agradar a praticamente todo o tipo de clientes, desde os que gostam de algo mais sóbrio até aos que optam por correr de forma mais... ‘visível’.

E, a finalizar, lembra-se termos falado do preço? Pois bem, quando foi lançado, no final de 2018, o Freedom ISO2 tinha um proibitivo preço de 170 euros, sendo que, agora, já é possível encontrá-lo à venda na internet por um preço bem mais simpático. Se o encontrar nessas condições... é aproveitar e agarrá-lo antes que esgote!

