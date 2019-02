Circuito dos Parques de Lisboa está de volta

Está de volta o Circuito dos Parques de Lisboa, que em 2019 se realiza pelo quarto ano consecutivo. Organizado pelo grupo Correr Lisboa em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, o circuito realiza-se entre os meses de março e junho, com uma prova em cada mês e sempre em locais distintos.O Parque da Bela Vista, em Marvila, recebe a primeira etapa do circuito, a 23 de março, seguindo depois para Alvalade, a 6 de abril, data na qual o cenário da corrida será o Parque José Gomes Ferreira. Em maio será a vez de Monsanto, no dia 18, no Parque do Calhau, para depois terminar nos Olivais, a 15 de junho, no Parque Vale do Silêncio.Realizadas sempre ao sábado, as provas contarão com dois eventos para os adultos (5 quilómetros em estafetas ou 10 quilómetros) e ainda corridas para as crianças dos 4 aos 12 anos, entre os 300 e 800 metros.Refira-se que em todos estes eventos os participantes terão a possibilidade de testar gratuitamente modelos da Adidas.Contacte-nos através do email:Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record