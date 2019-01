Já foi revelado o percurso da Maratona da Europa

Depois de algumas semanas de espera, a organização da Maratona da Europa revelou ao final da noite desta quarta-feira o percurso da prova que terá a sua primeira edição em Aveiro, a 28 de abril.Autointitulando-se de "maratona mais plana de Portugal e uma das mais planas do mundo", a prova aveirense arranca junto ao Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, passando pela Barra, em Ílhavo, para depois regressar ao ponto da partida. Refira-se que o percurso irá ser apresentado em detalhe no sábado, no novo site da prova Por saber ficam apenas os restantes percursos, nomeadamente da meia maratona e da mini.Contacte-nos através do email:Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record