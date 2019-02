Meia Maratona de Lisboa com campanha do Dia dos Namorados

Aproveitando o Dia dos Namorados, a organização da Meia Maratona de Lisboa lançou uma campanha especial válida apenas esta quinta-feira, na qual é possível garantir duas inscrições por o preço de uma.Quer isto dizer que se poderá inscrever com a sua cara metade por apenas 21 euros, numa campanha que também é válida para a Mini Maratona e para a prova Luso 7km. Para tal apenas terá de efetuar a sua inscrição de forma normal e, no final, acrescentar o nome da sua cara metade à lista de participantes de forma totalmente gratuita.Prova da qualé jornal oficial, a Meia Maratona de Lisboa corre-se a 17 de março, com partida na Ponte 25 de Abril e chegada na zona de Belém.Contacte-nos através do email:Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record