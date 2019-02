Santa Comba Dão recebe Primavera com 1.º edição de corrida 10k

Aproveitando a chegada da Primavera, que convida a um maior contacto com a natureza e também à atividade física, Associação Dinamiza SCD e o projeto de corrida 10 Kapas vão organizar no dia 24 de março a primeira edição do GP da Primavera - 10k, em Santa Comba Dão.Com um percurso de 10 quilómetros (com alguma altimetria, alerta a organização), o GP da Primavera - 10k tem um limite de 500 inscritos e as inscrições, com um valor de 10 euros, estão já abertas no site criado para o efeito De notar que todos os participantes terão direito a uma t-shirt alusiva à prova, havendo igualmente medalha de finisher para todos os atletas que completarem o percurso e também prémios monetários para os três primeiros colocados de cada género, no valor de 200, 150 e 100 euros, respetivamente.