Hélio Fumo venceu Ultra Trail do Sicó e fixou novo recorde

Hélio Fumo venceu este sábado a prova Ultra da 10.ª edição do Trail de Conímbriga Terras de Sicó, ao completar o traçado de 52 quilómetros (com desnível positivo de 1900 metros) em 4:28:34 horas. O registo do atleta da Runners do Demo e da Compressport representa mesmo um novo recorde do percurso, tirando perto de 18 minutos ao anterior máximo, que pertencia a Vítor Cordeiro (4:46:25)."Foi uma prova em que procurei colocar algum ritmo de forma a testar o meu atual estado de forma. As sensações foram positivas, o que me deixa confiante em relação ao resto da época. Estou confiante no ano de 2019, em que espero superar-me ainda mais e lutar por todas as provas onde participar, tanto em Portugal como a nível internacional", declarou o atleta, de 36 anos, que relegou Nélson Santos e Pedro Bastos para os segundo e terceiro lugares.Já na prova feminina a vitória foi para Anabela Raínho, com 6:13:35 horas, à frente de Mónica Ribeiro (6:32:28) e Rute Martins (6:43:05).