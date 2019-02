O incrível feito de Luca Papi: Quase 400 quilómetros feitos em 77 horas

Um verdadeiro extraterrestre. É o mínimo que se tem dito da proeza do italiano Luca Papi, que este fim de semana surpreendeu tudo e todos com a forma como conseguiu 'limpar' as duas principais provas da Transgrancanaria - vencendo mesmo na categoria principal. No total, o corredor italiano percorreu 392 quilómetros - com um desnível de mais de 20 mil metros - em apenas 77 horas e 37 minutos!A proeza do italiano começou com a disputa do evento principal, o Transgrancanaria 360, com 265 quilómetros, no qual este venceu em pouco mais de 50 horas (50:14:13). E como se não bastasse ter feito este incrível feito - que deixou o português João Oliveira a mais de 12 horas -, o italiano desafiou-se poucas horas depois para atacar os 128 quilómetros, nos quais foi 425.º colocado, com 27:23:20 horas.Para se ter noção da magnitude daquilo que Luca Papi conseguiu, o italiano teve de percorrer uma média de cinco quilómetros por hora durante as 77 em que esteve em competição, sendo que entre uma prova e a outra teve apenas pouco mais de dez horas para descansar - a primeira acabou na sexta-feira às 11:13, ao passo que a segunda-feira se iniciou nesse mesmo dia pelas 22:58.