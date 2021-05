Fernando Barradinha regressa às vitórias

Fernando Barradinha, um dos veteranos do nosso concurso, é o concorrente mais pontuado da 27ª ronda da Liga Record.





O concorrente de Aljezur, Algarve, terminou a jornada com 82 pontos e venceu com dois de vantagem sobre o lisboeta Joel Carcia. Assim, Fernando Barradinha vai receber um vale de 250 euros da Rádio Popular.A vitória do treinador de sofá de Aljezur fica a dever-se aos triunfos do Sporting e do Marítimo pois os dois clubes cederam nove jogares ao onze do nosso vencedor. Já a aposta de Feddal como capitão de equipa rendeu a Fernando Barradinha 30 pontos pois dobrou a pontuação do central marroquino, eleito jogador da semana.