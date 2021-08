Afonso Figueiredo entre amigos e craques

Quem melhor do que um jogador para fazer um onze para a Liga Record? Afonso Figueiredo não hesitou perante o nosso convite e fez uma equipa entre amigos e craques. O lateral-esquerdo, que na época passada representou o Moreirense, escolheu Vlachodimos, antes de apostar em Ricardo Esgaio e Coates, do Sporting, que "tem a melhor defesa do campeonato". Por outro lado, ‘chamou’ Borevkovic, com quem jogou, e Grimaldo, que lhe enche as medidas: "É um dos melhores laterais e uma referência para mim."

No meio-campo destaca-se Pote, um jogador que "qualquer um tem de ter", enquanto Rafael Martins merece palavras especiais no ataque. "Jogou comigo e adoro como jogador e pessoa", explica Afonso. E o lateral deixa uma dica para o banco: João Mário, do FC Porto. "Vi logo que ia rebentar!", disse.