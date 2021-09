Quem diz que não é possível fazer um onze quase exclusivo dos ditos três grandes? Filipe Chaby aceitou o desafio do nosso jornal para escolher um onze para a nova edição da Liga Record e apostou forte no seu clube da formação. É que o médio, que agora representa o Nacional, elegeu seis jogadores do Sporting, com destaque para a confiança que mostra na defesa dos homens de Rúben Amorim.





Ricardo Esgaio, Gonçalo Inácio, Coates e Rúben Vinagre ‘trancam’ a equipa, à frente de Diogo Costa, que merece o lugar na baliza. O leque de leões fica fechado com Palhinha e Paulinho, enquanto há quatro dragões na equipa. Além de Costa na baliza, João Mário e Vitinha surgem como médios e Francisco Conceição dá velocidade ao ataque desta equipa treinada por Chaby. A vaga que sobra fica nas mãos de Iuri Medeiros, que representa o Sp. Braga.