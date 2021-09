David Simão aposta em equipa-família

Quando convidamos jogadores a fazerem equipas na Liga Record, é recorrente surgirem equipas com muitos craques que alinharam ao lado do ‘treinador’. David Simão não fugiu à regra e, não só aceitou o desafio sem hesitar, como escolheu um onze que descreveu como "um grupo tipo família".

Na verdade, é mais fácil destacar os jogadores com quem David Simão nunca partilhou balneário. Falamos de Morita, do Santa Clara, e João Mário, do Benfica, enquanto todos os outros já estiveram em campo com David Simão, que na época passada esteve ao serviço do Moreirense.

A baliza fica nas mãos de Pasinato, do Moreirense, enquanto André Almeida, Ferraresi, Talocha e Abdu Conté formam a defesa. Morita, João Mário e Pizzi seguram o meio-campo, abrindo espaço para Ivo Rodrigues, Rochinha e Rafael Martins.