Aposta em cheio vale primeiro prémio da época

Está encontrado o primeiro vencedor da edição 2021/22 da Liga Record. Com a equipa Jotaesse 08, João Silva distanciou-se, muito por culpa da aposta improvável em Marcos Paulo, médio do Vizela, que bisou e levou as honras de melhor jogador da semana. Por outro lado, o capitão foi o gilista Fran Navarro, que esteve na equipa ideal da ronda inaugural. Nota ainda para o facto de ter apostado em Vlachodimos, Morato, Grimaldo e Vertonghen, que ajudaram a trancar a baliza do Benfica nos Açores.