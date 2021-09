Treinadora em grande

Marisa Barbosa é a grande vencedora da semana na 2ª jornada da Liga Record, referente à 6ª ronda da Liga Bwin. A treinadora de sofá somou 83 pontos, mais cinco do que o adversário mais próximo, pelo que até descansou no topo da classificação.

A aposta em Mehdi Taremi como capitão foi em cheio, duplicando os pontos para fazer 18 só com o avançado do FC Porto, mas também brilhou pelo facto de ter colocado Iuri Medeiros no onze. O extremo do Sp. Braga foi o Jogador da Semana, ao terminar com 14 pontos. De resto, o FC Porto foi a equipa mais representada na equipa vencedora, com quatro jogadores e ainda Sérgio Conceição.