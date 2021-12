Fernando Pinto vence

Fernando Pinto é o vencedor do 1º prémio semanal da 10ª ronda da Liga Record 2021/22. O concorrente de Torres Vedras é adepto do Sporting , mas decidiu apostar num dos avançados do rival Benfica para capitanear a sua equipa... e deu-se bem, já que Darwin Núñez, autor de um hat trick na vitória (4-1) das águias em Famalicão, rendeu 24 dos 111 pontos obtidos pela equipa ‘Harum 3’.De resto, no ‘top 10’ da ronda, todos os concorrentes optaram pelo avançado uruguaio como capitão de equipa. Fernando Pinto venceu com três pontos de vantagem sobre o 2º classificado, João Matos, e cinco face ao 3º, Paulo Rui Reis Goucho.