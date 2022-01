Barradinha vencedor

Fernando Barradinha, concorrente de Aljezur, no Algarve, e um dos mais premiados da, é o primeiro grande vencedor de 2022. O treinador de sofá fez uma aposta forte nos jogadores do Sp. Braga e terminou como mais pontuado na ronda 12 do nosso concurso, com 117 pontos.Este total fica a dever-se, em grande parte, à escolha de Vítor Oliveira, também conhecido como Vitinha, que terminou a ronda com 24 pontos. Como na equipa de Fernando Barradinha estava como capitão, dobou a pontuação e contribuiu com 48 pontos. O sportinguista Paulinho, com 19, também foi uma ajuda preciosa para este triunfo.