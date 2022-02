Família Ribas vence

Luís Ribeiro é o grande vencedor do 1º prémio semanal da 17ª ronda da Liga Record 21/22. O concorrente de Lisboa apostou num onze com jogadores de seis equipas e acabou por vencer com 86 pontos, apenas mais um do que os dois segundos da semana. O treinador de sofá gere com os dois filhos a equipa Ribas Family Team e nesta semana apostaram principalmente no Sporting (quatro jogadores) e no FC Porto (três), mas foram os 14 pontos do capitão Darwin, o único benfiquista da equipa, a fazerem a diferença.Na classificação acumulada, a luta está ao rubro com o lisboeta José Alves na frente mas só com um ponto de avanço.