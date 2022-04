E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Darwin Nuñez está imparável e nesta jornada voltou a ser decisivo ao marcar os três golos da vitória do Benfica (3-1) sobre o Belenenses SAD. Com estes três golos o matador uruguaio cimentou o lugar de melhor marcador da liga Bwin, agora com 24 golos. Naatingiu os 24 pontos.