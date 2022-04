Para todos os gostos

Três dragões, dois leões, uma águia que rendeu quase meia centena de pontos e ainda dois guerreiros do Minho e um conquistador. André Oliveira, de Alpiarça, Santarém, conseguiu formar um onze com craques de sete equipas diferentes, entre elas estão as cinco mais fortes e atingiu 110 pontos, vencendo o 1º prémio semanal da 25ª ronda do nosso concurso.O treinador de sofá vai receber um vale RP no valor de 250 euros e pode agradecer, em grande parte, ao desempenho de Darwin pois, como apostou no avançado para capitão, dobrou a pontuação para 48. Ainda assim, André Oliveira venceu com apenas um ponto de vantagem.