Clã Fernandes carrega no verde

A carreira de Manuel Fernandes foi marcada pelos tons verdes e brancos, quer como jogador, treinador, dirigente ou... participante na Liga Record. Desafiado pelo nosso jornal para fazer a sua equipa, o antigo capitão do Sporting escalou uma verdadeira alcateia de leões – 6 dos 11 jogadores são do seu clube do coração, A explicação... é simples. "São jogadores de topo. O Adán, Coates, Porro, Edwards, Pote… E um miúdo que é uma futura promessa do meu clube, o Mateus Fernandes. Depois, para equilibrar o orçamento conto com jogadores com provas dadas: Tormena, Hamache, Al Musrati, André Almeida e Fran Navarro", atirou, destacando Pote: "É o numero 1 em Portugal, raramente falha um golo e mete o pé na bola como poucos. Como eu fazia no meu tempo, também assiste os colegas de forma brilhante".

Feito o onze, resta, agora, começar a jogar, na companhia do filho, Tiago, também ele ex-treinador leonino. "Ele é que percebe disto das redes sociais [risos]. Eu posso aconselhá-lo, sou o míster!".