Orçamento decisivo

Uma diferença de 1.4M€ no orçamento do plantel valeu a José Peixe a vitória no primeiro prémio semanal de 2023. O concorrente de Abrigada, Alenquer, totalizou 115 pontos na 10.ª ronda da Liga Record 22/23, tantos como os treinadores de sofá Bruno Sequeira, de Lisboa, e Rui Sousa, de Lousada. Foi preciso recorrer ao valor do orçamento para descobrir o vencedor e nesse campo valeu a José Peixe ter sido mais poupado quando construiu o plantel. O treinador da equipa Corvinas gastou 38,25 milhões de euros enquanto o 2.º classificado utilizou 39,65 e o 3.º usou todo o orçamento permitido, ou seja, 40 milhões de euros.