Combinação perfeita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ‘míster’ João Matos encontrou a fórmula perfeita para construir o onze vencedor desta jornada da. O treinador de bancada do Porto apostou em três jogadores dos ‘seus’ dragões, mas foi um leão que lhe valeu o troféu: Pote marcou dois golos frente ao Chaves, foi o jogador da semana e... o capitão da equipa de João Matos, contribuindo com 28 pontos.Mas essa não foi a única aposta certeira, até porque Gilberto, Francisco Geraldes, Abel Ruiz e Banza também fizeram o gosto ao pé.Enquanto isso, a classificação acumulada é agora liderada por Óscar Ribeiro, com apenas mais um ponto que Miguel Monteiro.