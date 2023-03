Pódio dá direito a marisco

Na Liga Record há, entre outras, duas coisas que são ‘sagradas’: a amizade e... as jantaradas. Luís Correia foi o vencedor desta jornada e foram exatamente esses os primeiros pontos que lhe vieram à cabeça. "É a primeira vez que ganho e isto é bom para a minha liga privada. Jogamos há uns sete anos, somos seis e os últimos três pagam uma jantarada aos três primeiros. A ver se fico no pódio para me pagarem marisco", começou por dizer o treinador de bancada de 34 anos, que vai tentar destronar o líder da Liga: "Este é segundo prémio que ganhamos, o outro foi de um jogador que está bem dentro do top 10 da geral. A ver se consigo chegar a ele!"

Na sua equipa, a grande aposta foi Otávio, jogador que está a merecer o investimento. "Comprei-o em janeiro porque o queria colocar mais vezes a capitão. Estava recuperado, é indiscutível e já teve várias notas 5 no Record ", atirou o sportinguista que, numa equipa pintada de cores rivais, só tem o 'seu' Morita. "O Sporting não está a ter um ano nada bom, por isso prefiro apostar, por exemplo, no Vizela [Samu e Osmajic]. É das equipas que mais gosto de ver no nosso campeonato."