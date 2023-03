Sininho tocou a vitória

Manuel Pica é o vencedor do 1º prémio semanal da 21ª ronda da Liga Record. O concorrente de Beja chegou aos 96 pontos com a equipa SL Sininho, apostando num onze com muitos jogadores do Benfica. Às sete águias o treinador de sofá juntou três gansos e um médio do Vizela, o autor do golo que deu a vitória dos minhotos em Portimão. Ou seja, acertou em cheio e venceu com um ponto de avanço sobre dois adversários. Manuel Pica contou com 36 pontos de João Mário, por ter apostado no médio a capitão, mas esse factor não teve qualquer influência pois os 10 primeiros classificados da semana todos colocaram a braçadeira no internacional.







Os dados da semana