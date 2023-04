Vitória no desempate

Carlos Rodrigues é o vencedor do 1º prémio semanal da 22ª ronda da22/23. Numa jornada de pontuações baixas, o concorrente de Lisboa acabou por levar a melhor sobre Luís Marques, de Nelas, Viseu, mas foi preciso recorrer a um desempate.Aí, o triunfo foi favorável à equipa Nortenhos FC pois o treinador de sofá foi mais poupado na altura de formar o plantel: gastou 37,65 milhões de euros contra 38,3 do 2º classificado. Carlos Rodrigues entrou em campo com uma equipa inspirada no FC Porto, com 5 dragões, e juntou-lhe outros jogadores que acabaram por marcar golos nesta jornada, casos de André Vidigal, Sylla e Iuri Medeiros.