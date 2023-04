Quem diria que 68 pontos eram suficientes para vencer uma jornada da Liga Record? Não é normal, mas aconteceu e Carlos Silva festejou... por ter sido ‘poupadinho’. Os três primeiros classificados desta ronda fizeram 68 pontos, mas o treinador do SLCotoviosporti foi quem gastou menos na construção do plantel.





E a chave da vitória esteve no Algarve. Carlos apostou no guarda-redes e nos 5 defesas do Portimonense e saiu-lhe a sorte grande, pois os algarvios bateram o Estoril, por 1-0. Já o capitão Ricardo Horta (Sp. Braga) contribuiu com 14 pontos.

Na classificação acumulada, Duarte & Companhia continua na liderança.