Depois daquela exibição de luxo, era óbvio que Taremi iria ‘receber’ o prémio de jogador da semana na Liga Record. O avançado do FC Porto marcou os 4 (!) golos com que os dragões bateram o Famalicão (4-2) e saltou para o topo da lista dos melhores marcadores da Liga Bwin, com 21 tiros certeiros.