E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Otávio, defesa do Famalicão, é o Jogador da Semana da 2ª ronda da Liga Record 23/24. O central decidiu o jogo com o Arouca ao marcar o único golo, de cabeça e na sequência de um canto. No final, contou que os companheiros o chateiam por não marcar nos treinos. Respondeu durante o jogo.