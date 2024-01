Talismã chamado Wendell

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto ganhou por 5-0 e Wendell foi a grande figura, ao apontar 2 golos. Mas certamente ninguém se lembrou de apostar no lateral-esquerdo para capitão de equipa na Liga Record... certo? Errado! Samuel Joaquim arriscou e foi recompensado com a vitória desta jornada. Só o brasileiro valeu 44 pontos a este treinador de bancada, que teve ainda olho para Gyökeres, Guitane, Evanilson e Galeno, que marcaram, e para toda a restante defesa do FC Porto, que não sofreu qualquer golo.

Já na classificação geral, a equipa Sal_Grosso de José Conceição segue na liderança com 881 pontos, mais 5 do que Hugo Silva.