Vitória muito tranquila

Nuno Oliveira conseguiu nesta ronda a vitória mais folgada da temporada na Liga Record ao terminar com 8 pontos de avanço sobre o 2º classificado. O concorrente de Oliveira do Hospital somou 130 pontos com a equipa 21 - Julin OH | Schjelderup e vai receber um vale de 250 euros da RP, enquanto Bruno Costa, residente em Gonçalo, Guarda, chegou aos 122 e fica com um vale de 150 €, também da Rádio Popular. Nuno Oliveira apostou numa defesa só com leões e acertou em cheio no capitão, pois colocou a braçadeira em Coates e duplicou a pontuação do defesa para 44.

Na classificação acumulada, José Conceição lidera com 8 pontos de avanço.