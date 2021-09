30 mil em jogo a correr pelo carro

Ruben Amorim, Sérgio Conceição e Jorge Jesus dizem que não é fácil ser campeão nacional. Dá muito trabalho, claro, mas se os treinadores de Sporting, FC Porto e Benfica consideram complicado terminar a época em 1º e só lutam contra 17 adversários, imaginem o que seria correr pelo título com mais de 30 mil candidatos ao prémio. É esse o cenário, uma vez mais, da nossa Liga Record: uma competição para milhares de concorrentes e no final só um pode conquistar o grande prémio, o automóvel, neste caso um Nisan Micra. No entanto, esse é apenas o mais desejado mas, como sempre, há muitos outros prémios durante toda a época, ou seja, em todas as jornadas.

E como em concurso de sucesso não se mexe, as regras são as mesmas da época passada. Muitos dos nossos concorrentes participam na Liga Record desde a primeira edição, ou seja, estão a preparar os planteis pela 27ª vez. É isso mesmo, são 27 anos de Liga Record e a história de sucesso continua a escrever-se, a cada época. Para esses veteranos, há poucos segredos. Para os novatos, convém lembrar o essencial.

Cada concorrente tem 40 milhões de euros para construir um plantel de 23 jogadores. Basta entrar no site do concurso, inserir o código de inscrição e é tudo simples. Escolher os craques, com número limite por posições e depois preparar o onze para cada jornada, elegendo também um capitão (a pontuação deste duplica nessa jornada) e um treinador, esse sem pagar nada. Depois, é só seguir a jornada e tomar notas, não só sobre os craques da própria equipa mas também dos adversários, para futuras contratações. No fundo, como qualquer treinador faz na vida real.



Serviço especial dá ajuda



Não tem tempo para acompanhar as notícias de todos os clubes da Liga Bwin? Já lhe aconteceu apostar num jogador que, afinal, estava lesionado ou castigado? Estas preocupações dos nossos concorrentes podem acabar pois cada um pode receber notícias semanais para saber se algum dos craques não está disponível. Através dos Conteúdos Premium (a subscrever no site), os participantes recebem informações sobre os lesionados e castigados, além de pormenores sobre as prestações dos seus jogadores. Também é possível adquirir mais equipas no site do concurso: www.ligarecord.xl.pt.